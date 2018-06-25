В Молдавии признали недействительными выборы мэра Кишинева

Reuters

Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) признала недействительными результаты выборов мэра Кишинева, данное решение не подлежит обжалованию, сообщает РИА «Новости».

Досрочные выборы столичного градоначальника проходили в два этапа, второй из них состоялся 3 июня. После подсчета голосов победителем был назван кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, он набрал 52,57% голосов. Суд и Апелляционная палата отказались признавать итоги выборов, так как, по их данным, в день выборов велась агитация, что запрещено законом.

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«Апелляции, поданные политической партией «Платформа «Достоинство и Правда» и кандидатом Андреем Нэстасе, представленные адвокатом Думитру Павлом, считаются неприемлемыми. Решение обжалованию не подлежит», — говорится в решении ВСП.

Ранее сообщалось, что новый мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города.