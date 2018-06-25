В Молдавии признали недействительными выборы мэра Кишинева

Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) признала недействительными результаты выборов мэра Кишинева, данное решение не подлежит обжалованию, сообщает РИА «Новости».

Досрочные выборы столичного градоначальника проходили в два этапа, второй из них состоялся 3 июня. После подсчета голосов победителем был назван кандидат от партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, он набрал 52,57% голосов. Суд и Апелляционная палата отказались признавать итоги выборов, так как, по их данным, в день выборов велась агитация, что запрещено законом.

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«Апелляции, поданные политической партией «Платформа «Достоинство и Правда» и кандидатом Андреем Нэстасе, представленные адвокатом Думитру Павлом, считаются неприемлемыми. Решение обжалованию не подлежит», — говорится в решении ВСП.

Ранее сообщалось, что новый мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города.