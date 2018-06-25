Трамп посоветовал прогнавшему Сандерс ресторану следить за чистотой

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Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере ответил хозяйке ресторана Red Hen, отказавшейся обслужить пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, и посоветовал заведению больше следить за чистотой.

По мнению Трампа, «ресторану Red Hen стоило бы больше фокусироваться на чистке своих грязных навесов, дверей и окон (которые очень нуждаются в покраске), а не отказывать в обслуживании такому приятному человеку как Сара Хакаби Сандерс».

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«У меня всегда было правило: если ресторан грязный снаружи, он грязный и изнутри», — заявил Трамп.

Ранее хозяйка ресторана Red Hen Стефани Вилкинсон заявила , что потребовала от пресс-секретаря Белого дома покинуть свое заведение, так как не согласна с политикой президента США в отношении сексуальных меньшинств. Сара Сандерс также рассказала об инциденте в своем твиттере.