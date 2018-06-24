Трамп призвал отправить иммигрантов туда, откуда они пришли

Американский президент Дональд Трамп призвал выслать из США всех незаконных иммигрантов без судебных разбирательств. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, существующая в настоящее время на территории страны система является «издевательством» над хорошей иммиграционной политикой, порядком и законом. Он подчеркнул, что нельзя позволять приезжим вторгаться на американскую территорию.

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«Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли», — заявил Трамп.

Он добавил, что США нужны такие иммигранты, которые снова сделают страну великой.

Ранее сообщалось, что американские военно-морские силы занимаются составлением плана по размещению мигрантов на территории страны, который предполагает строительство для них центров размещения на удаленных военных базах.