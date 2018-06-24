Эрдоган проголосовал на выборах и отметил высокую явку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах нового президента. Об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган опустил бюллетень в ящик на участке в стамбульском районе Ускюдар.
«Явка на выборах в Турции высока. Об этом говорят сообщения, поступающие из разных районов Турции», — сказал турецкий президент.
В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, Эрдоган лидирует, однако есть вероятность, что ему не удастся набрать более 50%, что приведет ко второму туру голосования.