Эрдоган проголосовал на выборах и отметил высокую явку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах нового президента. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган опустил бюллетень в ящик на участке в стамбульском районе Ускюдар.

«Явка на выборах в Турции высока. Об этом говорят сообщения, поступающие из разных районов Турции», — сказал турецкий президент.

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, Эрдоган лидирует, однако есть вероятность, что ему не удастся набрать более 50%, что приведет ко второму туру голосования.