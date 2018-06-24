В Турции стартовали президентские и парламентские выборы

В Турции открылись участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

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Основная особенность этих выборов — переход к президентской форме правления. Новый глава государства получит расширенные полномочия, в частности он сможет самостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения парламента. При этом пост премьер-министра будет упразднен.

Эти изменения уже закреплены в турецкой конституции по итогам референдума, состоявшегося в апреле 2017 года.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, какая политическая ситуация сложилась в Турции в преддверии выборов.