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Опубликовано видео ударов по живой силе ВСУ в ДНР

Военкор RT показал видео ударов по живой силе ВСУ около Белогоровки

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Thomas Peter/Reuters

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал эксклюзивные кадры уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у подножия Белой горы около Белогоровки и в Серебрянском лесничестве (ДНР).

Отмечается, что на этом участке фронта работает группа «Амура» в составе спецназа «Ахмат». Военные совместно с 7-й бригадой 2-го армейского корпуса окружают гору, накрывая противника дронами.

По словам Андрицы, сбросы и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) учащаются с обеих сторон ежедневно в любое время суток.

29 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими войсками села Семеновка, находящегося под Авдеевкой, позволит усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины в Карловке.

В этот же день минобороны РФ сообщило о нанесении поражения нескольким бригадам ВСУ в Запорожской области.

До этого российские военные атаковали наемников «Иностранного легиона» на территории населенных пунктов в ДНР.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.

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