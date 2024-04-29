Школьника из Липецка якобы стали травить сверстники из-за его желания служить в армии

В Липецке женщина утверждает, что ее сына-пятиклассника травят из-за его намерения стать военным, городской департамент образования обвиняет родительницу в клевете, сообщает «Подъем».

Женщина и ее 11-летний сын рассказали о школьной травле в видео, которым заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил СК по Липецкой области провести проверку, однако глава департамента образования Липецка Светлана Бедрова утверждает, что мать «перевирает факты» и ее ребенка никто не обижает.

«Мы в свою очередь в прокуратуру тоже обратились о защите чести и достоинства тех учителей, которых она назвала. Кроме того, есть обращения родителей класса этого. Там больше 20 подписей, с просьбой защитить классного руководителя и учителей от нападок мамы и сам класс от вот таких выпадов неправдивых», — заявила Бедрова.

Дело, по ее мнению, в том, что мать школьника искаженно воспринимает действительность. В начальной школе она якобы тоже высказывала претензии к классу и классному руководителю. После этого ее сына перевели в другой класс, но ситуация повторилась. 2 мая в образовательном учреждении, где учится мальчик, проведут родительское собрание с участием администрации и департамента образования.

«Будем решать эту ситуацию, потому что ситуация нездоровая. Если в качестве варианта выхода мама будет рассматривать переход в следующий класс, может быть, будем рассматривать и этот вопрос. Хотя, это же уже второй класс, который она меняет», — считает глава депобра.

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