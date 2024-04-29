Стало известно, когда Овечкин прибудет в Россию после вылета из плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в скором времени прибудет в Россию. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.

«В ближайшие дни Саша прилетит в Москву, но даты пока не определены. Я у него пока не уточнял точные сроки», — заявил он.

«Вашингтон» разгромно проиграл четвертьфинальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

Ранее Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.