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Блинкен рассказал о работе над нормализацией саудовско-израильских отношений

Блинкен: Вашингтон и Эр-Рияд работают над саудовско-израильской нормализацией

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

США и Саудовская Аравия в последние несколько месяцев интенсивно работают над нормализацией отношений между королевством и Израилем. Об этом рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

В понедельник, 29 апреля, чиновник принял участие в специальной сессии Всемирного экономического форума. Мероприятие проходит в городе Эр-Рияде.

«Мы интенсивно работали над нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем в последние месяцы. <...> Я думаю, что работа, которую в связи с этим Саудовская Аравия и США проводят вместе, потенциально очень близка к завершению», — сказал Блинкен.

Он добавил, что основным условием нормализации отношений между Эр-Риядом и еврейским государством является урегулирование конфликта в секторе Газа. Кроме того, важным фактором остается реализация плана по созданию суверенного палестинского государства.

По словам государственного секретаря, до сих пор возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем носила «гипотетический характер». Однако, если перечисленные условия будут соблюдены, такое развитие ситуации «внезапно станет реальным».

Также на полях форума Блинкен подтвердил приверженность США поддержке Израиля. В то же время чиновник обратил внимание, что Вашингтон стремится «прекратить ужасные страдания» жителей сектора Газа.

Ранее администрация США напрямую потребовала от Израиля отказаться от операции в городе Рафахе.

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