Парапланерист упал с высоты, врезался в землю в пустыне и выжил

В штате Аризона мужчина испытывал новый параплан, не справился с управлением и врезался в землю на скорости 77 км/ч. Об этом сообщает Daily Star.

Американец Энтони Велла тестировал новый параплан в небе над государственным парком Enchanted Rock в штате Аризона. Молодой мужчина не справился с порывом ветра, параплан на скорости 77 км/ч рухнул вниз и врезался в землю в пустыне.

Американец выжил, он сумел достать телефон и позвонить в экстренные службы, на помощь мужчине также бросился его друг, который снимал полет на видео. Спасатели доставили пострадавшего в больницу, у него диагностирован перелом руки.

До этого сообщалось, что во Франции пилот параплана выжил в схватке с беркутом. Мужчина подвергся нападению самого крупного орла, пролетая над Бозелем, департамент Савойя. Хищная птица вцепилась в шлем мужчины и не хотела отпускать его в течение 13 минут. Парапланерист попытался скинуть орла рукой и ударил его, после чего орел схватил экстремала за руки. Мужчина спасся, получив около пятидесяти ран на теле.

Ранее в Абхазии из-за неудачного старта парапланеристы несколько часов провисели на дереве.