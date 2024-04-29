Эмираты анонсировали создание аэрохаба на 260 млн пассажиров в год

Дубай раскрыл планы по созданию крупнейшего в мире аэропорта с пропускной способностью 260 млн пассажиров в год. Об этом пишет Business Insider.

Как заявил правитель эмирата шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, на строительство гигантского авиахаба Al Maktoum International Airport с 400 гейтами и пятью взлетно-посадочными полосами в ближайшие 10 лет будет потрачено 128 млрд дирхамов ($34,9 млрд).

«Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное стабильное развитие для наших детей и их детей. Дубай станет мировым аэропортом, портом, городским центром и новым глобальным хабом», — написал Аль Мактум.

Для сравнения, крупнейший в мире аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте обслужил в 2023 году 104,6 млн пассажиров. Действующий международный аэропорт Дубая пропустил около 87 млн человек, после все рейсы будут переведены в новый авиахаб.

По проекту Al Maktoum International станет центром целого нового города Dubai South площадью 145 кв. км с населением 1 млн человек и 500 тыс. рабочих мест. На территории города-спутника будут построены жилые кварталы, офисы, торговые и выставочные центры, пишет издание.

Аэропорт, открытый в 2010 году, изначально имел одну взлетно-посадочную полосу и единственный терминал. Сейчас его пропускная способность составляет лишь несколько процентов от запланированной.

Планы расширения авиахаба отражают стремление Дубая упрочить позиции ведущего транспортного узла на Ближнем Востоке и в мире в целом. В 2023 году число международных гостей эмирата достигло 17,15 млн человек, полностью восстановившись после пандемии.

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