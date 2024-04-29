Машков понадеялся на проведение «Золотой маски» до конца театрального сезона

Актер и президент Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков выразил надежду в беседе с ТАСС, что мероприятие пройдет до конца текущего театрального сезона.

По словам Машкова, организаторы планируют провести «Золотую маску» в ближайшие месяцы. Артист объяснил, что во время подготовки они столкнулись с некоторыми сложностями. На данный момент, как отметил актер, идут переговоры с театрами, а дату утвердят позднее.

Машков заявил, что церемония должна быть яркой, осознанной и осмысленной.

27 марта должна была состояться специальная премия «Золотой маски». Она была перенесена на более поздний срок из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

27 марта состоялся концерт «Пикника» в Санкт-Петербурге. Группа начала мероприятие с минуты молчания в память о пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

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