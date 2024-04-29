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Генсек НАТО заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянс

Столтенберг считает, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс. Его цитирует ТАСС.

«Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО», — сказал генсек.

При этом он отметил, что страны — члены НАТО не смогут договориться о членстве украинского государства к саммиту альянса в Вашингтоне в июле.

«Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», — заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что «законное место для Украины — в НАТО», эта страна станет членом альянса, сообщает RT.

В начале апреля Столтенберг заявил, что НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет больше конкретики в том, что касается вопроса о вступлении Киева в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сделает НАТО сильнее.

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