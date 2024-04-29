Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО призвал в приоритетном порядке передавать вооружение Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал страны альянса передавать оружие Украине

Находящийся в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, «нужно еще больше».

Столтенберг до этого заявлял, что странам НАТО не получится избежать расходов за поставки оружия Украине. По его словам, «это цена за то», что соседом стран НАТО является Россия. Они «должны платить цену за то, чтобы Украина победила», считает он.

Тем временем экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят выразил мнение, что Запад допустил две стратегических ошибки на Украине.

Он отметил, что страны Запада «катастрофически недооценили Россию и выбрали глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева». Куят также отметил аморальность отказа от переговоров с Россией.

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами