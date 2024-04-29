Генсек НАТО призвал в приоритетном порядке передавать вооружение Украине

Находящийся в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, «нужно еще больше».

Столтенберг до этого заявлял, что странам НАТО не получится избежать расходов за поставки оружия Украине. По его словам, «это цена за то», что соседом стран НАТО является Россия. Они «должны платить цену за то, чтобы Украина победила», считает он.

Тем временем экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят выразил мнение, что Запад допустил две стратегических ошибки на Украине.

Он отметил, что страны Запада «катастрофически недооценили Россию и выбрали глупую стратегию затягивания конфликта, надеясь улучшить переговорные позиции Киева». Куят также отметил аморальность отказа от переговоров с Россией.

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.