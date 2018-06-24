Daily Mail: власти Британии готовятся к протестам во время визита Трампа

Правительство Великобритании усиливает меры безопасности в стране из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, британские власти ожидают массовых протестов в стране во время визита Трампа.

Как отмечается, защиту президента США будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских, 40 машин полиции и мотоциклетный эскорт.

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При этом в места проведения акций протеста против Трампа также будет направлена военная полиция.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе рабочего визита в Великобританию встретится с королевой Елизаветой II.