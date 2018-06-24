В посольстве России осудили покушение на президента Зимбабве

Посольство России в Зимбабве в твиттере прокомментировало покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Булавайо.

«Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, посольство России решительно осуждает акт насилия в Булавайо.

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В ведомстве также пожелали «скорейшего выздоровления пострадавшим».

Ранее сообщалось, что взрыв на стадионе в Булавайо, где выступал Эммерсон Мнангагва, был квалифицирован как покушение.

Как отмечалось, в результате взрыва бомбы травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили вице-президент Константино Чивенга с супругой.