В посольстве России осудили покушение на президента Зимбабве
Посольство России в Зимбабве в твиттере прокомментировало покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Булавайо.
«Считаем недопустимым подобные вещи в политической борьбе», — говорится в сообщении.
Как отмечается, посольство России решительно осуждает акт насилия в Булавайо.
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В ведомстве также пожелали «скорейшего выздоровления пострадавшим».
Ранее сообщалось, что взрыв на стадионе в Булавайо, где выступал Эммерсон Мнангагва, был квалифицирован как покушение.
Как отмечалось, в результате взрыва бомбы травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили вице-президент Константино Чивенга с супругой.