В Совфеде отреагировали на предложение Рады по обмену осужденными

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий по поводу заявления вице-спикера украинской Рады Ирины Геращенко о готовности обменять 23 осужденных на Украине граждан России на всех отбывающих наказание на российской территории украинцев. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, поведение украинской стороны является «аморальным».

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«Дело в том, что все предложения по обмену готовились заранее. Условно говоря, они специально арестовывали россиян, которые каким-то образом оказывались на Украине зачастую по своим личным вопросам», — заявил Цеков.

Он добавил, что не отрицает идею обменов, но подчеркнул, что речь идет об обменах «без предварительной подготовки».

«А то, что предлагает Украина, — это, на мой взгляд, заранее готовилось… Все стало понято после задержания Вышинского. Как только его арестовали, то сразу заговорили, что поймали его для обмена. И тут же началась истерия вокруг режиссера Олега Сенцова», — заключил Цеков.

Ранее первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила о готовности украинской стороны обменять 23 осужденных граждан России на всех украинцев, которые находятся в заключении на российской территории.