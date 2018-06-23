В МИД России назвали резолюцию ГА ООН по Приднестровью рекламно-пропагандистским ходом

В Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства дали комментарий после того, как молдавская сторона представила в Генассаблее ООН проект резолюции, предусматривающий вывод иностранных вооруженных сил из региона. Текст заявления размещен на сайте МИД России.

Отмечается, что именно благодаря вмешательству войск России удалось прекратить кровопролитие на Днестре и были созданы условия для начала процесса мирного урегулирования.

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«Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования», — подчеркивается в заявлении.

Также обращается внимание на то, что в руководстве страны нет единой позиции по отношению к резолюции.

«В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — говорится в комментарии.

В ведомстве призвали отказаться от «деструктивных действий», которые уводят от урегулирования конфликта.

Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что резолюция Генассамблеи ООН, которая призывает Россию вывести войска из Приднестровья, угрожает российско-молдавским отношениям.