Украина потребовала от Bloomberg перекрасить карту с «ничейным» Крымом

Украинское посольство в США потребовало от агентства Bloomberg «поправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма. Об этом говорится в твиттере дипмиссии.

Материал агентства посвящен роли выборов в экономике развивающихся стран. На прилагающейся карте Украина обозначена желтым цветом, а Россия — темно-серым, при этом Крым окрашен в светло-серый цвет.

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«Журналистика должная быть корректной. Bloomberg business, не играйте в агрессивные игры России и пропаганду», — говорится в сообщении украинского посольства.

Дипломаты Украины также потребовали от агентства сделать Крым на карте желтым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.