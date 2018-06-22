Путин принял предложение Мун Чжэ Ина о визите в Южную Корею

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин пригласил российского президента Владимира Путина посетить Республику Корея, сообщается на сайте Кремля.

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность России и ее народу за гостеприимство и пригласил президента России Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время», — говорится на сайте Кремля.

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В заявлении отмечается, что Путин принял приглашение южнокорейского лидера. Дата визита будет согласована сотрудниками внешнеполитических ведомств стран.

Ранее Путин назвал Южную Корею приоритетным партнером России в Азии. Он подчеркнул, что между двумя странами наблюдается стабильный рост товарооборота.