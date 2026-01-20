Размер шрифта
Армия

Румыния увеличивает число военных на границе с Украиной

МО Румынии: Бухарест увеличит число военных на границе с Украиной
Global Look Press

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил в интервью телеканалу Digi 24, что Бухарест увеличит численность военных и средств противовоздушной обороны на границе с Украиной.

«Мы увеличиваем количество беспилотников в (граничащей с Украиной. — «Газета.Ru») зоне, с личным составом, техникой, перемещаем существующие беспилотники туда, где, согласно стратегическому анализу, риск возрастает. Размещаем их на огневой позиции в районах, откуда можно прикрывать населенные районы Румынии», — поделился Мируцэ.

Он добавил, что на границу с Украиной также перемещаются радары и зенитные самоходные установки Gepard, которые могут нацеливаться на летательные аппараты и поражать их.

Накануне издание Military Watch Magazine писало, что армия Польши 16 декабря получила новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром») южнокорейского производства.

Польша получила только первую партию «нацеленных на Россию» гаубиц. Страна хочет приобрести еще 218 таких машин.

Ранее сообщалось, что Польша планирует заминировать границу с РФ и Белоруссией.

