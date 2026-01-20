Размер шрифта
Наука

В кофейных зернах нашли молекулы, снижающие скачки сахара в крови

ВРR: три молекулы из кофейных зерен могут замедлять поступление глюкозы в кровь
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Куньминского института ботаники Китайской академии наук обнаружили в обжаренных кофейных зернах ранее неизвестные соединения, способные замедлять поступление глюкозы в кровь. Результаты исследования опубликованы в журнале Beverage Plant Research (BPR).

В центре работы оказался фермент α-глюкозидаза — ключевой участник пищеварения, отвечающий за расщепление углеводов и скорость повышения уровня сахара в крови после еды. Именно его подавление лежит в основе действия ряда противодиабетических препаратов.

Исследователи проанализировали химический состав обжаренных зерен Coffea arabica и обнаружили, что в процессе обжарки в них формируются ранее не описанные молекулы с выраженной ингибирующей активностью в отношении этого фермента.

С помощью ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрии ученые выделили три новых соединения, которые получили названия кофеальдегиды A, B и C. В лабораторных тестах они блокировали α-глюкозидазу эффективнее, чем акарбоза — препарат, который уже применяется при диабете второго типа для снижения скачков сахара после еды.

Дополнительный анализ показал наличие и других неизвестных биологически активных веществ. По словам авторов, это говорит о том, что химический потенциал кофе до сих пор изучен не полностью. Исследователи отмечают, что найденные соединения не являются лекарствами и их действие пока подтверждено только в экспериментальных условиях. Тем не менее в будущем они могут лечь в основу функциональных продуктов или ингредиентов для питания людей с нарушением углеводного обмена.

Ранее у кофеина выявили полезный эффект при ожирении. 

