Сбер обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 года составила 1,69 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Отмечается, что показатель 2025 года на 8,4% выше финансового результата 2024-го и является рекордом третий раз подряд. Рентабельности капитала (ROE) банка, как подсчитали эксперты, составила 22,1%. Чистые процентные доходы за 2025 год выросли на 17,7% — до 3,1 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы снизились на 2,6% в 2025 году — до 726,8 млрд рублей.

До этого Сбер внедрил новую модель взаимодействия с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса, основанную на использовании генеративных ИИ-технологий. В повседневной работе используются более 20 ИИ-агентов, которые помогают менеджерам готовиться к встречам, анализируя внешние и внутренние источники данных, автоматически формируют протоколы встреч с рекомендациями и заполняют CRM-системы. Кроме того, агенты предлагают консалтинговые планы и перечень релевантных сервисов Сбера и партнеров. По данным на ноябрь 2025 года, этими инструментами ежедневно пользуются более 2000 менеджеров.

