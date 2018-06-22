Республиканцы не выполнили призыв Трампа к срочному голосованию по закону о мигрантах

Республиканские лидеры в палате представителей конгресса США все еще планируют голосовать по миграционным законам на следующей неделе, несмотря на призывы Трампа провести срочное голосование, передает Reuters.

«Мы собираемся обсуждать этот закон [о мигрантах]», — сказал представитель большинства палаты представителей Кевин Маккарти, отмечая, что голосование по законопроекту было отложено из-за разногласий фракций Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми. Впоследствии юрисконсульт генпрокурора США Джин Хамилтон заявил, что конгресс Соединенных Штатов должен принять немедленные действия по вопросу нелегальной иммиграции в страну, так как указ президента не имеет ультимативной юридической силы.