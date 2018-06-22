Асад назвал «потерей времени» переговоры с США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что проводить переговоры с президентом США Дональдом Трампом сейчас было бы просто потерей времени. Об этом Асад рассказал в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что американские президенты являются «заложниками лоббистов».

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«Они могут сказать тебе, что ты хочешь услышать, но сделают противоположное<...>Трамп очень яркий пример этого. Так что говорить с американцами сейчас, обсуждать с ними что-то — ни для чего, без каких-либо результатов, — это просто потеря времени», — подчеркнул Асад.

Ранее Асад отреагировал на то, что Трамп назвал его «животным». По словам президента САР, он не станет употреблять подобных выражений.