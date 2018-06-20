NBC: Трамп подпишет указ о прекращении разделения мигрантов с детьми

Президент США Дональд Трамп заявил, что через некоторое время подпишет документ, который положит конец политике разделения детей мигрантов с семьями, передает NBC.

Трамп в разговоре с журналистами NBC сообщил о намерении решить проблему мигрантов США. Президент Соединенных Штатов высказался, что в будущем подпишет соответствующий документ в рамках американского законодательства.

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«Я буду делать что-то более превентивное и то, что будет соответствовать законодательству, я уверен», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили, желает ли он попытаться сохранить семьи мигрантов вместе.

Трамп не уточнил, что это будет за документ, однако представитель администрации подтвердил NBC, что соответствующий приказ о временных мерах по прекращению разделения семей мигрантов был разработан министерством юстиции и министерством национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США проголосует по вопросу миграционного законодательства 21 июня.