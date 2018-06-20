В ООН прокомментировали выход США из Совета по правам человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что новость о выходе США из Совета является «разочаровывающей». Об этом он написал в своем твиттере.

«Разочаровывающая, если не удивительная новость. Учитывая, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие [в Совете], а не уходить», — написал Зейд Раад аль-Хусейн.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты покидают Совет по правам человека. По ее мнению, деятельность Совета в данный момент характеризуется «лицемерием и корыстью». Также она отметила, что никто из стран-участниц ООН не стал поддерживать США в «борьбе» с Советом.