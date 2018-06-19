Трамп пригрозил странам, которые «посылают» в США нелегалов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен лишить поддержки страны, который направляют в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS News.

«Я издам распоряжение о том, чтобы, когда страны используют нас, отправляя к нам своих людей, мы больше не предоставляли им помощь», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что правительству США нужна поддержка представителей демократической партии страны в вопросе миграционной реформы.

Ранее Трамп объяснил разделение семей на границе США.

По его словам, США нужна «безопасность страны».