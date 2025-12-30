Задержанный за подготовку теракта в школе в Адыгее объяснил свои планы

ФСБ: задержанный за подготовку теракта в Адыгее должен был поджечь елку в школе

Мужчина, который был задержан по подозрению в подготовке теракта в Адыгее, должен был поджечь елку в одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео ФСБ России с допросом задержанного.

«Приехал сюда в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить «коктейли», чтобы елку поджечь. И потом из города уехать», — сказал мужчина.

О предотвращении теракта в Адыгее ФСБ сообщила днем 30 декабря. По данным ведомства, в автомобиле, припаркованном около школы, следователи обнаружили 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

В ФСБ заявили, что теракт готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, он был задержан. В ведомстве отметили, что обвиняемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

Ранее в Калужской области предотвратили серию терактов.