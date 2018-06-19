Трамп объяснил разделение семей на границе США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разделение детей нелегальных мигрантов с их семьями на границе Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

«Мы хотим прекратить кризис на границе, получив в конце концов законное право и ресурсы, чтобы задерживать и выдворять незаконно въехавшие семьи, всех вместе, возвращать их в их страны», — заявил Трамп.

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Он также добавил, что это будет «политически корректно или некорректно, но мы должны прекратить разделение семей».

Однако, по его словам, США также нужна «безопасность страны».

Ранее СМИ сообщили о «душераздирающем» плаче детей из изолятора для мигрантов в США.