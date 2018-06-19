Аксенов назвал бредом заявление Кравчука о возврате Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о добровольном отказе России от Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, никакого возврата Крыма никогда не будет.

Он также назвал высказывание Кравчука «бредом сумасшедшего».

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Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков ответил Кравчуку по поводу возврата Крыма.

19 июня Кравчук допустил, что российская сторона может по своей воле вернуть Украине Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.