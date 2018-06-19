Захарова рассказала, как Запад ответил России «колючей проволокой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet рассказала, что, когда Россия открылась Западу, ее обманули.

Она отметила, что России не нужны конфликты, однако ее постоянно отвергают.

«Мы полностью открылись Западу. Не потому, что мы потерпели от кого-то поражение — мы сделали это сами. К нам никто не вторгался, просто Горбачев хотел завершить гонку вооружений...Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала «адской дракой» высказывания западных стран после саммита G7.