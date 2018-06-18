Эксперт: саммит для Меркель может кончиться невероятным крахом

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что делать большую ставку на поддержку позиции канцлера Германии странами ЕС, особенно теми, которые наиболее остро задел миграционный вопрос, не стоит, передает НСН.

«И мой прогноз таков: этот саммит для госпожи Меркель может кончиться невероятным крахом. Потому что европейцы тоже считают, что немцы сделали неправильно, когда приняли в 2015 году так много мигрантов в Европу, восточно-европейские страны вообще никого не хотят принимать.

Но проблема в том, что все беженцы, которые попадают с юга, должны располагаться в Греции и Италии. А в этих двух государствах уже всё лопается по швам: у них нет больше возможности принимать беженцев. Так что, миграционный кризис — самый большой вызов для Европейского союза за последнее десятилетие», — заключил Рар.