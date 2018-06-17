Трамп рассказал о приостановке военных учений на время переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что сам предложил приостановить совместные военные учения Вашингтона и Сеула на время переговоров с Пхеньяном.

По его словам, он попросил приостановить учения, потому что «они очень дорогие и создают «плохое освещение» во время переговоров».

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Он также добавил, что данные военные учения достаточно провокационны.

Однако, Трамп подчеркнул, что если переговоры с Северной Кореей провалятся, США «немедленно возобновят военные учения».

Ранее Трамп рассказал, когда должен начаться процесс денуклеаризации КНДР.

По его словам, процесс «пойдет быстро».