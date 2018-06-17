Трамп и премьер Венгрии обсудили КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Викор Орбан провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Стороны обсудили успешный саммит президента с председателем Ким Чен Ыном из Северной Кореи», — говориться в сообщении.

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Как отмечается, Трамп и Орбан также обязались сохранять крепкие отношения между США и Венгрией.

При этом стороны также согласились в необходимости крепких национальных границ.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили КНДР.

Как отмечалось, лидеры также обсудили ряд ключевых тем международной повестки дня, в частности, вопросы торговой политики.