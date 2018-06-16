Трамп рассказал о «химии» между ним и Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо поладил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Fox News.
«Между нами возникла хорошая химия», — сказал Трамп.
Он также добавил, что «очень хорошо поладил» с Ким Чен Ыном.
Ранее Трамп заявил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.
По его словам, до того, как он занял должность президента США, «все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей».