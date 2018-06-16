Трамп рассказал о «химии» между ним и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо поладил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Fox News.

«Между нами возникла хорошая химия», — сказал Трамп.

Он также добавил, что «очень хорошо поладил» с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

По его словам, до того, как он занял должность президента США, «все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей».