Песков сравнил форматы G20 и G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формат G20 наиболее релевантным, чем G8, передает РИА «Новости».

По его словам, в G20 входят лидеры крупнейших мировых экономик. Как пояснил Песков, ранее президент России Владимир Путин однозначно высказался относительно восстановления формата «восьмерки».

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«Он сказал, что Россия не была инициатором прекращения такого формата как «восьмерка», но президент Путин всегда будет рад видеть лидеров этой «семерки» у себя в гостях и продолжить с ними диалог. Но в целом гораздо более релевантным считается формат «двадцатки», где вместе за одним столом встречаются лидеры тех стран, которые являются крупнейшими экономиками мира», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не покидала «большую восьмерку».