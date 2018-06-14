Агент ФБР в переписке обещал не допустить победы Трампа на выборах

Агент Федерального бюро расследований (ФБР) Питер Стрзок, который принимал участие в расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон, в переписке заявлял, что ведомство «остановит» растущее влияние предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы остановим это», — написал Стрзок неназванному агенту во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году, имея в виду растущее влияние политика.

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Переписка содержится в докладе министерства юстиции о ходе расследования дела о переписке Хиллари Клинтон. В минюсте подчеркнули, что действия агентов ФБР никак не повлияли на ход президентских выборов в 2016 году.

Ранее сообщалось, что бывший глава ФБР Джеймс Коми отошел от норм минюста во время расследования дела о переписке Клинтон.