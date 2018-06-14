СМИ КНДР впервые показали сюжет о саммите Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Спустя день после возвращения главы КНДР Ким Чен Ына в Пхеньян и два дня после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре государственный телеканал КНДР впервые показал сюжет о прошедшем саммите США-КНДР, сообщает ABC News.

На 42-минутном видео о саммите рассказывает ведущая программы новостей на Корейском центральном телевидении Ри Чун Хи. На видео показаны «закулисные кадры», включая прибытие Ким Чен Ына в Сингапур чартерным рейсом Air China и его кортеж. На кадрах также запечатлен Ким Чен Ын в номере роскошного отеля, говорится о его вечерней экскурсии. Спустя 20 минут после начала сюжета впервые появляется президент США Дональд Трамп, который пожимает руку Ким Чен Ыну.

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Также в программе показано подписание совместного соглашения, в котором Северная Корея обязалась предпринять шаги по денуклеаризации полуострова.

ABC News отмечает, во время тщательно продуманной программы неоднократно демонстрировалась улыбка лидера КНДР, а сам Ким Чен Ын был представлен вежливым, уверенным и человеком, который полностью себя контролировал.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило о возвращении Ким Чен Ына из Сингапура, где он встретился с Дональдом Трампом.