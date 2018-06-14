Президент Южной Кореи прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин назвал состоявшийся в Сингапуре саммит между США и КНДР «большим успехом», передает «Ренхап».
По словам Мун Чжэ Ина, результаты встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына оценивают по-разному.
«…наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет», — заявил Ин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон не собирается снимать санкции против КНДР до ее полного ядерного разоружения.