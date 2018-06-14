Президент Южной Кореи прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин назвал состоявшийся в Сингапуре саммит между США и КНДР «большим успехом», передает «Ренхап».

По словам Мун Чжэ Ина, результаты встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына оценивают по-разному.

«…наиболее важным является тот факт, что эта встреча позволила всему миру, включая США, Японию и Китай, избежать угрозы ядерной войны и межконтинентальных баллистических ракет», — заявил Ин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не собирается снимать санкции против КНДР до ее полного ядерного разоружения.