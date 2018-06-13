Госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Основатель французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен госпитализирован из-за истощения, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к политику.

В среду, 13 июня, Ле Пен должен был предстать перед судом в Париже, его обвиняют в разжигании гомофобии и оскорблении гомосексуалистов, однако, по словам одного из советников, во вторник вечером он попал в больницу. В связи с этим судебное заседание перенесено на 3 октября.

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На следующей неделе политику исполняется 90 лет.

Ранее сообщалось, что партия «Национальный фронт», которую теперь возглавляет дочь Ле Пена Марин, сменила название на «Национальный союз». За новое название проголосовали 80,81% членов партии.