Лидер КНДР Ким Чен Ын улетел из Сингапура, где ранее прошел саммит с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Straits Times.

Уточняется, что Ким Чен Ын покинул Сингапур на китайском лайнере авиакомпании Air China.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда должен начаться процесс денуклеаризации КНДР.

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Трамп также заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако допускает, что через год это окажется его ошибкой.

Комментируя свои прежние жесткие высказывания в адрес Ким Чен Ына президент США подчеркнул, что впервые лично встретил Кима и поговорил с ним. Он отметил, что считает, что тот действительно хочет «сделать отличную работу для Северной Кореи».