Афины и Скопье договорились по конституционному названию Македонии

Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в греческом правительстве.

По словам источника, все вопросы были сняты в ходе телефонного разговора Ципраса и Заева 12 июня.

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Уточняется, что Ципрас информирует о соглашении президента Греции Прокописа Пападопулоса. Вечером он выступит с обращением по телевидению.

Ранее сообщалось, что представители греческих политических партий высказались против нового варианта названия Македонии, которое предложил македонский премьер Зоран Заев.

Отмечается, что название «Республика Илинденская Македония» не устроило греческих политиков, так как «исторически и напрямую связано со стремлением к созданию «македонской» нации и государства», территория которого распространяется до Эгейского моря и включает Салоники.