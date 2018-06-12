МИД России позитивно оценил переговоры Трампа и Ким Чен Ына

МИД России приветствовал проведение переговоров главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем заявление Президента США по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что продолжат прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова.

Ранее Трамп сообщил, что Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.