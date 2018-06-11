Помпео в двух словах охарактеризовал встречу посла США с делегацией КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере назвал содержательной и детальной встречу посла США на Филиппинах Суна Кимы с делегацией из Северной Кореи в Сингапуре в преддверии саммита с участием американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Содержательные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, такая как встреча посла Кима с КНДР», — написал Помпео.

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К сообщению он также прикрепил фотографии со встречи, на которых видно, как дипломаты беседуют друг с другом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на борту Air Force One и с авиабазы Пайя Лебар отправился в отель «Шангри-Ла», где остановится на время саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.