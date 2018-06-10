Американский президент Дональд Трамп прилетел в Сингапур. Трансляцию прибытия президента США в фейсбуке ведет телеканал Fox 35.

На видеозаписи видно, как борт ВВС номер один, на котором прилетел Трамп садится на военной базе Пайя Лебар, которая находится на территории Сингапура.

Ранее прибывший утром северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с премьером Сингапура Ли Сяньлуном. На записи видно, как политические деятели обмениваются рукопожатием, а затем приветствуют делегации обеих стран. Северокорейский лидер поблагодарил Ли Сяньлуноу за помощь при подготовке саммита. Премьер Сингапура также поблагодарил Ким Чен Ына за визит.