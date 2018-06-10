В Госдуме прокомментировали отказ Трампа подписывать коммюнике по итогам G7

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал решение американского лидера Дональда Трампа не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 добрым знаком для российской стороны, передает РИА «Новости».

По словам Морозова, на Западе начинают понимать, что нужно договариваться и вырабатывать взаимоприемлемое решение, а не эскалировать напряженность.

Реклама

«Это добрый знак (для России. — Газета.Ru)», — отметил Морозов.

Он также выразил надежду на то, что американская сторона изменит тактику и поймет недопустимость санкций и давления на Россию.

Ранее Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции.