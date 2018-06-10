Путин рассказал о разговоре с Порошенко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после саммита стран ШОС рассказал о деталях разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы государства, инициатива разговора исходила от украинской стороны, что указывает на заинтересованность Киева в урегулировании ситуации.

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Путин отметил, что обсудил с Порошенко вопросы выдачи задержанных, в том числе главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.

«Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не выходила из формата «большой восьмерки».