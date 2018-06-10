Лидеры стран ШОС призвали содействовать переговорам КНДР и США

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали содействовать переговорам между КНДР и США, сообщает РИА «Новости».

В подписанной декларации отмечается, что государства ШОС выступают за урегулирование Корейского вопроса исключительно дипломатическим путем и поддерживают инициативы других государств в этом направлении.

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«В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского диалога, а также контакты между КНДР и США, и призывают все вовлеченные стороны оказывать содействие переговорному процессу», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что первый самолет из делегации лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Сингапур. 12 июня в Сингапуре должны состояться переговоры северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа.