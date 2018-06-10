Трамп пригласил Конте в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад принять премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Белом доме, передает РИА «Новости».

«Встретил нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте — действительно отличного парня. Вскоре он будет удостоен чести прибыть в Белый дом в Вашингтоне. Он проделает хорошую работу — итальянский народ сделал правильный выбор!» — заявил Трамп.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал президента США Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8.

До этого новый итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо рассказал, что страна будет развивать диалог с Россией.